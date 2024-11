1 Im Kolosseum in Rom kämpfen bald wieder Gladiatoren. Foto: ventdusud/ Shutterstock

Im Mai 2025 kehrt das Kolosseum in Rom zu seinen Ursprüngen zurück – zumindest symbolisch. In einer spektakulären Aktion können Besucher an zwei Abenden die Faszination der Gladiatorenzeit erleben. Doch die Idee stößt nicht nur auf Begeisterung.











Mit der Fortsetzung des Hollywood-Klassikers „Gladiator“ rückt eine der faszinierendsten Epochen der Antike wieder ins Rampenlicht. Der aktuelle Kinostart von „Gladiator II“ ist längst ein heiß erwartetes Highlight. Doch für einige Glückliche bietet sich weit mehr als der Besuch im Kino: Das Kolosseum in Rom, eines der berühmtesten Bauwerke der Welt, öffnet seine Tore für ein einzigartiges Event. In der historischen Kulisse, die einst Schauplatz echter Kämpfe war, dürfen Besucher für einen Abend in die Rolle eines Gladiators schlüpfen.

Das Kolosseum wird zur modernen Bühne An zwei Abenden im Mai 2025 wird die fast 2000 Jahre alte Arena zur Bühne für eine inszenierte Neuauflage der Gladiatorenkämpfe – diesmal ohne Blutvergießen, sondern als interaktives Erlebnis. Ein kleines Publikum von etwas mehr als zwei Dutzend Gästen erhält die Gelegenheit, nicht nur die Vorführungen von Freizeit-Gladiatoren zu bestaunen, sondern auch selbst in einem Workshop die antike Kampfkunst zu erlernen. Die Tickets für dieses exklusive Erlebnis werden nicht verkauft, sondern per Lotterie vergeben. Bewerbungen sind vom 27. November bis zum 10. Dezember 2024 über Airbnb möglich. Organisiert wird die Aktion in Zusammenarbeit mit Historikern, um eine möglichst authentische, aber zugleich unterhaltsame Atmosphäre zu schaffen. Das Kolosseum, erbaut zwischen 72 und 82 nach Christus, war einst der Mittelpunkt römischer Unterhaltung und bot bis zu 70.000 Zuschauern Platz. Die letzten echten Gladiatorenkämpfe fanden im fünften Jahrhundert statt, bevor die Arena im Lauf der Jahrhunderte verfiel. Heute gehört das Kolosseum mit etwa sieben Millionen Besuchern pro Jahr zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Italiens. Airbnb in der Kritik Die Lotterie wird von der Buchungsplattform Airbnb organisiert, die im Gegenzug 1,5 Millionen Euro für die Renovierung des Kolosseums bereitstellt. Doch nicht alle begrüßen diese Kooperation. In Rom, wo bezahlbarer Wohnraum aufgrund von Kurzzeitvermietungen zunehmend knapp wird, steht Airbnb ohnehin in der Kritik. Viele sehen die Aktion als weiteren Versuch, vom kulturellen Erbe der Stadt zu profitieren, während die Bewohner zunehmend unter dem Tourismusdruck leiden. Trotz der Kontroversen verspricht das Event, ein einzigartiges Erlebnis zu werden, das Filmfans und Geschichtsbegeisterte gleichermaßen fasziniert. Ob die Aktion letztlich als gelungenes Marketing oder als umstrittenes Spektakel in Erinnerung bleibt, wird sich im Mai 2025 zeigen.