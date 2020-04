1 In Vaihingen/Enz sind ein Auto und ein Müllfahrzeug zusammengestoßen. Foto: picture alliance / Stefan Puchner/Stefan Puchner

Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Vaihingen an der Enz wird ein 58-Jähriger verletzt. Der Autofahrer hatte zwar Vorfahrt, wer Schuld an dem Unfall war, muss aber noch geklärt werden.

Vaihingen an der Enz - In Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) sind am Freitag ein Mülllaster und ein Mitsubishi kollidiert. Der 53-jährige Autofahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt, trug aber nur leichte Verletzungen davon. Wie die Polizei mitteilt, war der Pkw gegen 13.30 Uhr auf einer Kreuzung im Stadtteil Aurich seitlich mit dem Müllauto zusammengestoßen. Der Autofahrer kam zwar von rechts und hätte eigentlich Vorfahrt gehabt, wer tatsächlich Schuld an dem Unfall hatte, ist laut Polizei aber noch nicht geklärt. Nach der Kollision prallte der Mitsubishi frontal gegen eine Mauer.

Feuerwehrleute aus Vaihingen befreiten den 58-Jährigen, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Fahrer des Müllautos und seine beiden Kollegen, die mit ihm unterwegs waren, blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25 000 Euro.