6 Ein schrecklicher Unfall ist am Dienstag bei Affalterbach passiert. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein 47-jähriger Mann kommt bei Affalterbach auf die Gegenfahrbahn und stößt frontal mit einem Betonmischer zusammen. Rettungskräfte können ihm nicht mehr helfen.

Affalterbach - Ein 47 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag bei einem frontalen Zusammenstoß auf der Straße zwischen Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) und Leutenbach ums Leben gekommen. Er war gegen 13.30 Uhr in einem Audi unterwegs gewesen und, so berichtet die Polizei, aus noch ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite geraten. Dort kam ihm ein beladener Betonmischer entgegen. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich, die beiden Fahrzeuge prallten aufeinander, das Auto wurde in ein Feld geschleudert. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Audi-Fahrer so schwer, dass die Rettungskräfte ihm nicht mehr helfen konnten. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Betonmischers blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Landesstraße in beiden Richtungen bis gegen 18 Uhr gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Andere Verkehrsteilnehmer, die den Unfall mitangesehen hatten, betreute ein Notfallseelsorger vor Ort. Zeugen berichteten außerdem, dass die Einsatzkräfte, als hätten sie nicht genug mit dem entsetzlichen Geschehen zu tun gehabt, sich auch noch mit Gaffern und Handyfotografen auseinandersetzen mussten.

Der Streckenabschnitt, auf dem sich der Unfall ereignete, sei unübersichtlich, berichtet die Polizei. Das wissen auch Verkehrsteilnehmer, die öfter auf der Straße unterwegs sind. Nicht zuletzt sorgen dort immer wieder riskante Überholmanöver bei Autofahrern für Schrecksekunden.