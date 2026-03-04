Kollision mit Auto in Böblingen: Neunjähriger rennt auf Straße – leicht verletzt

1 In Böblingen wurde ein Kind von einem Auto angefahren, nachdem es auf die Straße rannte. Foto: Eibner-Pressefoto

m Maurener Weg in Böblingen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind gekommen. Wie die Polizei berichtet, stand eine 46-jährige Autofahrerin um 15.50 Uhr an der Kreuzung Maurener Weg/Pontoiser Straße mit ihrem VW an einer Roten Ampel. Sie kam aus Richtung der Berliner Straße. Als sie bei Grün wieder anfuhr, rannte ein neunjähriger Junge zur Ecke Pontoiser Straße/Goerdeler Straße von links auf die Straße. Dort prallte der Junge gegen das Auto der 46-Jährigen. Der Rettungsdienst versorgte den Jungen vor Ort. Das Kind wurde durch den Aufprall mit dem anfahren Auto leicht verletzt. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.