1 Ein Fiat kollidierte mit einem Renault. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein Zusammenstoß im Kreisverkehr sorgt am Dienstagnachmittag in Waiblingen für Aufregung: Ein Zehnjähriger wird verletzt, der Schaden ist erheblich.











Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Schmidener Straße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagnachmittag ein Kind leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 47 Jahre alter Fiat-Fahrer gegen 16.40 Uhr in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den Renault eines 40-jährigen Autofahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand.