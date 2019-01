Notarztwagen bei Einsatzfahrt in Unfall verwickelt

Kollision in Stuttgart-Ost

4 Der Notarztwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Foto: 7aktuell.de/Max Kurrer

Ein Notarztwagen ist am Donnerstag mit Sondersignal in der Hackstraße unterwegs. Ein Autofahrer will offenbar wenden und übersieht das Einsatzfahrzeug. Es kommt zur Kollision.

Stuttgart-Ost - Unfall im Einsatz: Am Donnerstagmittag fuhr ein Notarztwagen gegen 12.15 Uhr auf der Hackstraße in Stuttgart-Ost. Ein 69-jähriger Autofahrer stand auf Höhe des Krankenhauses am rechten Fahrbahnrand., wie die Polizei mitteilt. Trotz des eingeschalteten Sondersignals übersah er das Einsatzfahrzeug und wollte offenbar wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurde der Pkw gegen ein geparktes Auto gedrückt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.