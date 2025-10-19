Kollision in Leonberg: Fahrer achtet nicht auf rote Ampel und baut Unfall

1 Bei dem Unfall auf einer Leonberger Kreuzung wurde niemand verletzt. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Weil er über eine rote Ampel fährt, kollidiert ein 44-Jähriger auf einer Leonberger Kreuzung mit einem anderen Fahrzeug. Verletzt wird niemand.











Weil ein 44-jähriger Mann mit seinem Wagen eine rote Ampel überfahren hat, ist es am Samstagabend zu einer Kollision in Leonberg-West gekommen. Gegen 20 Uhr war der 44-Jährige mit seinem Ford Focus auf der Brennerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße 295 in Richtung der Südrandstraße.