Kollision in der Nacht: Drei Verletzte bei Unfall auf der A 81 bei Freiberg – Vollsperrung

Nach einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) wurde die Strecke es in der Nacht auf Sonntag voll gesperrt.
Auf der Autobahn 81 bei Freiberg am Neckar ist in der Nacht zum Sonntag ein Verkehrsunfall passiert, drei Personen wurden leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 28-jährige Fahrer eines VW Passat gegen 4.15 Uhr auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von seiner Spur abkam.