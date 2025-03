Bürgermeisterwahl in Pleidelsheim Schon zwei Kandidaten wollen Ralf Trettner nachfolgen

Kurz nach dem Start der Bewerbungsfrist um das Bürgermeisteramt in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) haben bereits zwei Interessenten ihren Hut in den Ring geworfen. Der Amtsinhaber tritt nicht mehr an.