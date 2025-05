Köpfe am Korber Kopf Das erwartet die Besucher dieses Jahr bei der Open-Air-Ausstellung

Endspurt in Korb: Am 11. Mai eröffnet die neue Freiluftausstellung „Köpfe am Korber Kopf“. Für einen langjährigen Unterstützer des Kunstprojekts ist die 19. Ausgabe die letzte.