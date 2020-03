1 Ein Wildtier hat zwischen Ludwigsburg und Marbach einen Unfall verursacht. Foto: dpa-tmn/Martin Schutt

Ein Wildtier kreuzt im Kreis Ludwigsburg eine Landstraße. Eine Nissan-Fahrerin bemerkt das zu spät, es kommt zu einem Unfall. Eine 26-Jährige erleidet bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Ludwigsburg - Wegen eines Wildtiers ist es am Dienstagabend zwischen Ludwigsburg-Neckarweihingen und Marbach zu einem Unfall gekommen. Das Tier hatte die Landstraße gegen 20.45 Uhr überquert, teilt die Polizei mit. Eine 33-jährige Nissan-Fahrerin, die in Richtung Marbach fuhr, bemerkte es zwar noch rechtzeitig, musste aber stark bremsen. Eine 26-Jährige, die am Steuer eines BMW saß und dahinter fuhr, erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und krachte ins Heck des Nissan.

Durch den Aufprall wurde die 26-jährige Frau leicht verletzt, sie kam ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf etwa 11 000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.