Vereiste Frontscheibe: Ein Mercedesfahrer ist am Dienstagmorgen bei Erdmannhausen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem VW zusammengestoßen.









Zwei leicht verletzte Personen und ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 30 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der Kreisstraße 1605 bei Erdmannhausen ereignete. Da seine Sicht durch eine noch teils vereiste Frontscheibe beeinträchtigt war, geriet ein 60 Jahre alter Mercedes-Fahrer in einer Linkskurve kurz vor der Einmündung zur L 1124 auf die Gegenfahrbahn.

Der zweijähriger Junge blieb unverletzt

Dabei kollidierte er mit dem VW einer aus Richtung der L1124 entgegenkommenden 37-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 37-Jährige wurde zudem vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Zweijähriger, der mit im VW saß, blieb den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei nach unverletzt. Die K 1605 musste bis etwa 11 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.