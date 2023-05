Kollision am Olgaeck in Stuttgart

1 Auf der dreispurigen Bundesstraße wird ein Fußgänger erfasst – der Unfall in der Charlottenstraße gibt Rätsel auf. Foto: 7aktuell.de//Simon Adomat

Die Kollision in der Charlottenstraße gibt Rätsel auf. Immer wieder kommt es dort zu unheimlichen Begegnungen von Autofahrern und Passanten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Ärzte ringen um das Leben eines 50-jährigen Fußgängers – und Spezialisten der Verkehrspolizei versuchen die Frage zu klären: Wie konnte dieser Unfall überhaupt passieren? Der Passant ist am Samstag gegen 18.50 Uhr in der Innenstadt auf der Charlottenstraße vom Auto eines 18-jährigen Fahranfängers angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Was der Fußgänger an dieser Stelle auf der Straße wollte, ist unklar. Untersucht wird auch die Frage, mit welcher Geschwindigkeit das Mercedes-C-Klasse-Cabriolet unterwegs war.