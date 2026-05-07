Spanische Behörden stoppen vor Afrikas Küste einen Frachter mit 30 Tonnen Kokain – ein weltweiter Rekordfund. Und doch nur ein Bruchteil der geschmuggelten Mengen.
Madrid - Die spanische Polizei hat nach Angaben der Justiz auf einem Frachter vor der Küste Afrikas die Rekordmenge von 30 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Eine größere Menge des weißen Pulvers in einer einzelnen Ladung sei bisher weltweit nicht bekannt. Die Beschlagnahmung gelang den Angaben zufolge in Kooperation mit der Antidrogenbehörde DEA der USA und der niederländischen Polizei.