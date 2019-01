Kohlenmonoxid in Wohnung Weinstädter Familie im Krankenhaus

Einsatz in Weinstadt: In einem Mehrfamilienhaus ist Gas ausgetreten. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Eine sechsköpfige Familie hat wohl Kohlenmonoxid eingeatmet. Die Ursache könnte eine defekte Gastherme in der Wohnung sein.

Weinstadt - Bauchschmerzen und Unwohlsein hat eine Familie in der Nacht zum Freitag so sehr beunruhigt, dass sie gegen 4 Uhr die Notdienste um Hilfe bat. Weil am Vortag Arbeiten an einer Gastherme in der in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung vorgenommen worden waren, bestand laut der Polizei der Verdacht, dass die sechs Familienmitglieder unter einer Gasvergiftung leiden könnten. Die Feuerwehr wurde gerufen, sie nahm Messungen vor, die Kohlenmonoxid feststellten. Die Familie wurde in ein Krankenhaus gebracht, über den genauen Gesundheitszustand liegen bisher keine Angaben vor. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Gasaustritts aufgenommen.