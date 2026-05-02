Kohlenmonoxid-Alarm in Stuttgart: Großeinsatz in Wohnhaus – mehrere Verletzte nach Gas-Austritt

Die CO-Melder der Rettungskräfte schlugen Alarm. Ein Notruf wegen einer bewusstlosen Person entwickelte sich am Samstagabend zu einem großen Feuerwehreinsatz.
Eine defekte Gastherme in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart Bad Cannstatt hat am Samstagabend einen Kohlenmonoxid-Einsatz ausgelöst. Nachdem CO-Melder des Rettungsdienstes Alarm schlugen, stellte die Feuerwehr Stuttgart besorgniserregend hohe Konzentrationen des geruchlosen Gases fest. Fünf Personen mussten medizinisch versorgt werden, drei davon kamen in Stuttgarter Kliniken.