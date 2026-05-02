Kohlenmonoxid-Alarm in Stuttgart: Großeinsatz in Wohnhaus – mehrere Verletzte nach Gas-Austritt

Die CO-Melder der Rettungskräfte schlugen Alarm. Ein Notruf wegen einer bewusstlosen Person entwickelte sich am Samstagabend zu einem großen Feuerwehreinsatz.

Eine defekte Gastherme in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart Bad Cannstatt hat am Samstagabend einen Kohlenmonoxid-Einsatz ausgelöst. Nachdem CO-Melder des Rettungsdienstes Alarm schlugen, stellte die Feuerwehr Stuttgart besorgniserregend hohe Konzentrationen des geruchlosen Gases fest. Fünf Personen mussten medizinisch versorgt werden, drei davon kamen in Stuttgarter Kliniken.

Gegen 18:15 Uhr am Samstagabend alarmierten Bewohner den Notruf, da eine Person in dem Mehrfamilienhaus in der Sulzerrainstraße kurzzeitig bewusstlos geworden war. Als die ersten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes eintrafen, lösten ihre Kohlenmonoxid-Melder sofort aus. Die potenzielle Gefahr wurde erkannt, woraufhin umgehend die Feuerwehr alarmiert wurde.

Feuerwehr nimmt defekte Gastherme außer Betrieb

Spezialtrupps der Feuerwehr, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, führten Luftmessungen in dem Gebäude durch. Dabei bestätigten sich die Befürchtungen: Es wurden sehr hohe CO-Konzentrationen in mehreren Wohnungen festgestellt. Nach intensiver Suche konnte die Ursache identifiziert werden: Die Feuerwehr nahm die Gastherme außer Betrieb und belüftete das gesamte Gebäude.

Insgesamt fünf im Haus befindliche Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Aufgrund der festgestellten Werte und Symptome mussten drei Personen zur weiteren Behandlung in Stuttgarter Kliniken transportiert werden. Zwei weitere Bewohner begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Einsatz konnte gegen 20:45 Uhr beendet werden.

Kohlenmonoxid-Melder können Leben retten

Die Feuerwehr Stuttgart weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung von Kohlenmonoxid-Meldern hin. Ähnlich wie Rauchmelder können diese Geräte Leben retten. Hätten die Bewohner in diesem Fall nicht den Rettungsdienst gerufen, wäre die lebensbedrohliche Situation möglicherweise zu spät bemerkt worden.

Besonders in Haushalten mit Gasthermen, Ölheizungen oder Kaminöfen wird die Installation von CO-Warnern dringend empfohlen.