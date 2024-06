Kohlekraftwerk Ensdorf: Kühlturm und Schornsteine im Saarland gesprengt

7 Innerhalb von Sekunden sind die Türme in sich zusammen gesackt. Foto: dpa/Oliver Dietze

Es ist das Ende einer Ära. Die aus der Ferne sichtbaren Türme des ehemaligen Kohlekraftwerks Ensdorf sind verschwunden. Die Sprengung ging sekundenschnell.











Im Saarland ist ein wichtiges Relikt der Industriegeschichte von der Bildfläche verschwunden: Der rund 120 Meter hohe markante Kühlturm des früheren Kohlekraftwerks in Ensdorf ist am Sonntag erfolgreich gesprengt worden. Auch zwei Schornsteine mit einer Höhe von 150 und 180 Metern plus eine letzte Entstickungsanlage gingen zu Boden. „Ich bin sehr zufrieden. Es ist alles gut gegangen“, sagte Werksleiter Klaus Blug nach den Sprengungen, die insgesamt nur rund 30 Sekunden dauerten.