Koh Phangan: Warnung vor Terroranschlägen auf Israelis bei Full Moon Party in Thailand

Warnung vor Terroranschlägen auf Israelis bei Full Moon Party in Thailand

1 Die Full Moon Party auf Koh Phangan gilt bei Touristen als besonders beliebt. (Archivfoto) Foto: dpa/Ian Robert Knight

Kurz vor der monatlichen Full Moon Party auf der thailändischen Insel Koh Phangan hat die Deutsche Botschaft in Bangkok eine Reisewarnung für potenzielle Besucher ausgesprochen. Hintergrund seien Berichte über mögliche terroristische Anschläge speziell auf israelische Staatsbürger bei der populären Feier am Freitag, teilte die Botschaft mit. Die Full Moon Party lockt seit Jahrzehnten unzählige Touristen aus aller Welt an den Haad Rin Beach.

In den vergangenen Tagen habe es „Hinweise zu möglichen terroristischen Anschlägen“ auf die Partys auf der nördlich von Koh Samui gelegenen Insel gegeben, schreibt die Botschaft auf ihrer Webseite. Auch andere Musikfestivals oder Veranstaltungen mit vielen ausländischen Gästen in anderen Landesteilen könnten den Informationen zufolge zu Anschlagszielen werden. Thailand-Touristen sollten die Full Moon Partys und andere ähnliche Events derzeit meiden, hieß es. Lesen Sie auch Sicherheitsbehörden in Thailand weisen Berichte als unwahr zurück Die Sicherheitsbehörden in der Provinz Surat Thani hätten versichert, dass Koh Phangan sicher sei und Berichte über mögliche Terrorattacken auf Israelis als unwahr zurückgewiesen, berichtete die Zeitung „Bangkok Post“. Dennoch seien die Sicherheitsmaßnahmen vorsichtshalber verstärkt worden, sagte Polizeichef Sermphong Sirikhong. Grelle Shirts – das typische Outfit zur Full Moon Party. (Archivfoto) Foto: www.imago-images.de/Copyright: xDreamstimexOlegdx vi Israelische Medien hatten zuvor unter Berufung auf interne Dokumente der thailändischen Polizei von einer möglichen Bedrohung berichtet. Die israelischen Behörden sprachen daraufhin eine Reisewarnung für ihre Staatsbürger aus. Erst vor einer Woche lösten gewaltsame Angriffe auf israelische Fußballfans in Amsterdam Entsetzen aus. Die Attacken wurden weltweit als bestürzender Ausbruch antisemitisch motivierter Gewalt verurteilt. Die Full Moon Partys locken seit Ende der 1980er Jahre immer mehr Nachtschwärmer nach Koh Phangan. Bis zu 30.000 Menschen nehmen regelmäßig an dem Event teil, bei dem jeden Monat unter dem Vollmond zu elektronischer Musik von Techno bis Trance getanzt wird.