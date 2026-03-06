Kognitive Erkrankung bei Hunden: „Sie hat ihn einfach nicht mehr erkannt“ – Hündin Sandy ist dement

Nicht nur Menschen, auch Hunde können an Demenz erkranken. So wie Sandy, die Hündin von Natascha Koob. Was die Krankheit mit Sandy macht – und wie ihre Besitzerin damit umgeht.
Dass mit ihrer Hündin Sandy etwas nicht stimmt, merkt Natascha Koob, als ihr bester Freund auf die Knie geht und nach der Hündin ruft – und sie nicht reagiert. Beim Sommerfest des Tierheims Stuttgart im vergangenen Jahr sei das passiert, erzählt Koob, die selbst für das Tierheim arbeitet. „Er wollte sie begrüßen, wie immer, und sie hat ihn ignoriert. Sandy hat ihn einfach nicht mehr erkannt.“