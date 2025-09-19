Kofferleiche in Filderstadt: Wie die Polizei dem Tatverdächtigen auf die Spur kam

Die Polizei hat einen 51-Jährigen festgenommen, der eine 40-jährige Frau getötet und in einem Reisetrolley versteckt haben soll. Wie kam es zu dem heißen Tipp?
Der rätselhafte Tod der 40-jährigen Gülsah S., deren Leichnam Ende August in einem Koffer unter einem Fußgängersteg in Filderstadt-Bonlanden gefunden worden war, ist offenbar geklärt. Am späten Freitagabend gab die Polizei bekannt, dass sie einen Tatverdächtigen festgenommen hat. Bei dem 51-Jährigen handelt es sich um einen türkischen Landsmann der Getöteten. Er sitzt seit Freitag unter dem Verdacht des Mordes in Untersuchungshaft. Die 44-köpfige Sonderkommission Trolley hatte zuvor offenbar einen wichtigen Zeugenhinweis bekommen.