Kofferleiche in Filderstadt: Viele Fragen offen – Anwohner vertrauen auf Polizeiarbeit

Die Kripo ermittelt gerade im nahen Umfeld der toten Frau, die in einem Koffer in Filderstadt-Bonlanden gefunden wurde. Und in Stuttgart gelebt hat.
Ein Fernsehteam wartet am Mittwoch in Bonlanden auf jenem Holzsteg, unter dem am Donnerstag vergangene Woche Mitarbeiter des Filderstädter Bauhofes eine Leiche in einem Koffer gefunden haben. Die Journalisten sind auf Stimmenfang, haben gleich noch eine Liveschalte. Einfach ist diese Aufgabe nicht, denn es sind kaum Leute an diesem Ferientag in dem Wohnquartier unterwegs. Auf dem nahen Spielplatz spielt kein einziges Kind.