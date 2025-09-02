Kofferleiche in Filderstadt: Tote ist 40-Jährige aus Stuttgart

Im Fall der toten Frau, die in einem Koffer in Filderstadt-Bonlanden gefunden wurde, hat die Kripo eine erste Spur. Sie führt nach Stuttgart.

Die Frau, deren Leichnam am vergangenen Donnerstag in einem Koffer in einem Wohngebiet in Filderstadt-Bonlanden gefunden worden ist, ist womöglich seit mehr als anderthalb Monaten tot. Wie das zuständige Polizeipräsidium in Reutlingen mitteilte, habe ihre Identität inzwischen zweifelsfrei geklärt werden können. Demnach handele es sich um eine 40-jährige Frau aus Stuttgart.

Weitere Einzelheiten zu ihrer Identität nannte die Polizei zunächst nicht. Ihr Umfeld werde nun beleuchtet. „Uns interessiert, ob es eine Verbindung nach Filderstadt gibt“, sagte ein Polizeisprecher. Dazu war eine 44-köpfige Sonderkommission bei der Kriminalpolizei in Esslingen eingerichtet worden. „Noch wissen wir nicht sicher, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt“, sagte der Sprecher.

Zuletzt am 21. Juli gesehen

Wie die Beamten bereits herausfinden konnten, war die Frau zuletzt am 21. Juli dieses Jahres gesehen worden. Danach verliere sich ihre Spur. Wenn sie schon damals zu Tode gekommen ist, würde dies auch zum starken Verwesungszustand des Leichnams passen, den Mitarbeiter des Bauhofs am vergangenen Donnerstag in einem Koffer in der Nähe eines Kinderspielplatzes in Bonlanden gefunden haben.

Wie der Polizeisprecher auf Nachfrage ergänzte, lag bei der Kripo in Stuttgart seit einiger Zeit auch eine Vermisstenmeldung zu der 40-Jährigen vor. Unter den veröffentlichten Vermisstenfahndungen findet sich allerdings kein Eintrag. „Dazu gab es bis dahin keinen Anlass.“ Offenbar gab es bis dahin keine Hinweise auf ein Verbrechen. Wann und von wem die Vermisstenanzeige aufgegeben wurde, sagte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauerten noch an.