Kofferleiche in Filderstadt: Tote ist 40-Jährige aus Stuttgart

Im Fall der toten Frau, die in einem Koffer in Filderstadt-Bonlanden gefunden wurde, hat die Kripo eine erste Spur. Sie führt nach Stuttgart.
Die Frau, deren Leichnam am vergangenen Donnerstag in einem Koffer in einem Wohngebiet in Filderstadt-Bonlanden gefunden worden ist, ist womöglich seit mehr als anderthalb Monaten tot. Wie das zuständige Polizeipräsidium in Reutlingen mitteilte, habe ihre Identität inzwischen zweifelsfrei geklärt werden können. Demnach handele es sich um eine 40-jährige Frau aus Stuttgart.