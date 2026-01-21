Stephen Graham gewann bei den Golden Globes gleich zwei Trophäen für "Adolescence" - und verlor eine davon prompt wieder. Der Schauspieler packte den Preis in seinen Koffer, der dann beim Umsteigen in Atlanta hängen blieb.
Der große Triumph endete fast in einem Desaster: Stephen Graham (52) räumte bei den 83. Golden Globe Awards am 11. Januar gleich zwei Trophäen ab - als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie und als Co-Creator der gefeierten Serie "Adolescence". Doch eine der begehrten Statuen wäre ihm beinahe für immer abhanden gekommen.