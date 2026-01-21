Stephen Graham gewann bei den Golden Globes gleich zwei Trophäen für "Adolescence" - und verlor eine davon prompt wieder. Der Schauspieler packte den Preis in seinen Koffer, der dann beim Umsteigen in Atlanta hängen blieb.

Der große Triumph endete fast in einem Desaster: Stephen Graham (52) räumte bei den 83. Golden Globe Awards am 11. Januar gleich zwei Trophäen ab - als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie und als Co-Creator der gefeierten Serie "Adolescence". Doch eine der begehrten Statuen wäre ihm beinahe für immer abhanden gekommen.

In der britischen Radiosendung "Capital Breakfast" plauderte der Schauspieler nun über das Chaos, das sich direkt nach der glamourösen Preisverleihung abspielte. Graham musste nämlich sofort weiter, weil am nächsten Tag bereits ein Dreh in Madrid auf ihn wartete.

Drei Minuten bis zum Abflug

Der Zeitdruck war enorm: "Ich hatte ungefähr drei Minuten, um das Flugzeug zu erwischen", schilderte Graham die hektischen Szenen am Flughafen von Los Angeles. Eine Mitarbeiterin habe ihn die Treppe hinuntergeführt, in ein Auto verfrachtet und quer über das Rollfeld gefahren. Dabei keimte in ihm schon das ungute Gefühl auf, dass sein Koffer es unmöglich rechtzeitig schaffen werde.

Graham versuchte noch zu protestieren, doch die Flughafenmitarbeiterin beruhigte ihn. "Sie sagte: 'Keine Sorge, wir kümmern uns darum.' Ich sagte: 'Nein, nein, nein, Sie verstehen das nicht.' Und sie meinte: 'Ich verspreche es Ihnen.'" Das Versprechen sollte sich als ein leeres erweisen - der Koffer landete nicht in Madrid, sondern blieb beim Zwischenstopp in Atlanta hängen.

Was sich im verlorenen Gepäckstück befand, enthüllte Graham erst nach und nach: Socken, Unterwäsche, sein Anzug, Schuhe - und ein Golden Globe. Als ihm die Moderatoren vorwarfen, er habe die Trophäe "zurückgelassen", wehrte sich der Schauspieler scherzhaft: "Ich habe sie nicht zurückgelassen! Ich habe sie in meinen Koffer gepackt. Das Ding ist schwer, das trage ich doch nicht mit mir herum." Das Happy End folgte glücklicherweise zwei Tage später, als der Koffer samt wertvoller Fracht doch noch in Madrid eintraf.

Übernachtung bei Leonardo DiCaprio

Die Golden-Globe-Nacht selbst war für Graham ein unvergessliches Erlebnis. In Los Angeles übernachtete er bei seinem "echten Kumpel" Leonardo DiCaprio (51), mit dem er 2002 in "Gangs of New York" zusammengearbeitet hatte. Als Graham seinen Preis für die beste Darstellung entgegennahm, bekam er von DiCaprio auf dem Weg zur Bühne eine herzliche Umarmung.