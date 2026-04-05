Körschtalkreuzung: Knotenpunkt im Kreis Esslingen wochenlang voll gesperrt

Ab dem 13. April ist ein wichtiger Knotenpunkt im Kreis Esslingen wegen Bauarbeiten gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Das Straßenbauamt des Landkreises Esslingen führt ab Montag, 13. April, Straßenbauarbeiten auf der Kreisstraße zwischen Esslingen und Deizisau und im weiteren Verlauf auf der Landestraße bis zur ersten Zufahrt des Gewerbegebietes Körschtal durch. Dafür ist nach Mitteilung des Landratsamtes eine Vollsperrung für die Dauer von voraussichtlich bis zu sechs Wochen erforderlich.

Die Sanierungsarbeiten beginnen den Angaben zufolge im ersten Bauabschnitt zwischen der Zufahrt zum Industriegebiet Dornierstraße in Esslingen-Zell und der Körschtalkreuzung. Dort wird auf einer Länge von rund 420 Metern der an vielen Stellen schadhafte Asphalt schichtweise abgefräst und ein neuer Fahrbahnbelag aufgetragen. Zudem weisen die Spurrinnen in den Kreuzungs- und Einmündungsbereichen auf einen nicht ausreichenden Fahrbahnaufbau hin. Die Zufahrtsbereiche werden deshalb durch eine zusätzliche Asphaltschicht verstärkt.

Bushaltestellen werden barrierefrei umgebaut

Darüber hinaus werden die vorhandenen Bushaltestellen „Körschtal“ beidseitig der Kreisstraße barrierefrei gestaltet und eine neue Querungshilfe für Fußgänger erstellt. Der Gehweg auf der Westseite zwischen der Einmündung zur Landesstraße und der Kläranlage wird zurückgebaut. Dadurch kann die Aufstellfläche für Linksabbieger auf der Kreisstraße nach Deizisau verlängert werden, was der den Knotenpunkt leistungsfähiger machen soll. Der gemeinsame Geh- und Radweg auf der Ostseite der Kreisstraße wird verbreitert.

Die Bauarbeiten an der Körschtalkreuzung starten im ersten Abschnitt auf der Kreisstraße (rot gekennzeichnet), im anschließenden zweiten Abschnitt wird ein Teil der Landesstraße saniert (blau gestrichelt). Foto: Landratsamt Esslingen

Wegen der umfangreichen Maßnahmen wird die Kreisstraße einschließlich der Geh- und Radwege ab dem 13. April bis zum Abend des 1. Mai für den Straßenverkehr voll gesperrt, informiert die Straßenverkehrszentrale des Landes auf ihrer Internetseite unter www.verkehrsinfo-bw.de.

Umleitungsstrecken für Autoverkehr und Radfahrer

Im anschließenden zweiten Bauabschnitt wird die Landesstraße zwischen der Einmündung zum Gewerbegebiet Körschtalstraße und dem Schießhausweg in Deizisau auf einer Länge von mehr als 800 Metern saniert. Hierfür wird der Abschnitt laut der Straßenverkehrszentrale vom 2. bis 29. Mai komplett gesperrt. Während dieser Zeit kann man das Gewerbegebiet Körschtal nur über Denkendorf anfahren.

Wegen der Bauarbeiten müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen und Einschränkungen gefasst machen. Die jeweiligen Umleitungsstrecken für den Autoverkehr und Radfahrer sind ausgeschildert. Betroffen ist auch der Buslinienverkehr. Fahrgäste müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen. Infos zu den Fahrplanänderungen findet man unter www.vvs.de.