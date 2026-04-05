Körschtalkreuzung: Knotenpunkt im Kreis Esslingen wochenlang voll gesperrt

Ab dem 13. April ist ein wichtiger Knotenpunkt im Kreis Esslingen wegen Bauarbeiten gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.
Das Straßenbauamt des Landkreises Esslingen führt ab Montag, 13. April, Straßenbauarbeiten auf der Kreisstraße zwischen Esslingen und Deizisau und im weiteren Verlauf auf der Landestraße bis zur ersten Zufahrt des Gewerbegebietes Körschtal durch. Dafür ist nach Mitteilung des Landratsamtes eine Vollsperrung für die Dauer von voraussichtlich bis zu sechs Wochen erforderlich.