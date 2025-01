Körperverletzungen in Waiblingen: Doppelter Einsatz in Flüchtlingsunterkunft

1 Die Polizei rückte am Samstag zweimal wegen Körperverletzungen aus. Foto: Phillip Weingand

Bei handfesten Auseinandersetzungen in der Einrichtung in Waiblingen wurden zwei Menschen verletzt. Die Vorfälle ereigneten sich innerhalb von wenigen Stunden.











Die Polizei ist am Samstag zweimal binnen eines Tages in eine Flüchtlingsunterkunft in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ausgerückt. Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen wurden die Beamten kurz vor 15.30 Uhr zum ersten Mal in die Einrichtung in der Straße Innerer Weidach gerufen, weil dort zwei 30 und 40 Jahre alte Männer in einen handfesten Streit geraten waren. Der Grund hierfür ist nicht bekannt, sie sollen sich jedoch gegenseitig geschlagen haben. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen.