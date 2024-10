Die Polizeibeamten haben es am Mittwoch mehrfach mit Streithähnen zu tun bekommen, die zum Glück nur leicht verletzt wurden, obwohl bei ihren Handgreiflichkeiten eine Stichwaffe und ein Spaten zum Einsatz kamen.

In Kirchberg an der Murr kam es laut Polizeibericht kurz vor 16 Uhr zu einer Körperverletzung an der Mozartstraße. Dort gerieten offenbar ein bislang unbekannter Arbeiter und ein 40-jähriger Anwohner im Zuge von Kabelverlegearbeiten in einen Streit. Die Auseinandersetzung sei zunächst rein verbal geführt worden, eskalierte dann allerdings, wobei der Arbeiter mit dem Holzstiel einer Schaufel nach dem Anwohner stieß und diesen leicht am Hals verletzte.

Das Revier Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche die Tathandlung beobachtet haben, sich unter der Nummer 071 91/ 90 90 zu melden.

Mit Messer an Schulter verletzt

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr in Leutenbach. Dort gerieten ein 30-Jähriger und ein 25-jähriger Mann aus noch ungeklärter Ursache in der Straße Am Mühlefeld in einen Streit. Laut dem Polizeibericht wurde der 25-Jährige unvermittelt mit einem Messer oberflächlich an der Schulter verletzt. Zeugen haben die Tat beobachtet. Der Polizeiposten Schwaikheim führt die weiteren Ermittlungen.

14-Jähriger geohrfeigt

Noch offen ist die Suche nach zwei Jugendlichen in Schorndorf, die am Abend gegen 18.45 Uhr einen Jungen geschlagen haben. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Heinkelstraße im Bereich eines Lebensmitteldiscounters zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei fühlten sich zwei noch unbekannte Jugendliche offenbar durch die Blicke eines 14-Jährigen provoziert und gaben ihm unvermittelt jeweils eine Ohrfeige. Danach flüchteten die beiden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 071 81 / 20 40.