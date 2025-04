1 Die Polizei musste in Weissach im Tal anrücken, weil ein Streit eskalierte (Symbolfoto). Foto: dpa/David Inderlied

Am Freitagabend kommt es in einem Restaurant in Weissach im Tal zu einer Körperverletzung: Ein betrunkener Gast beleidigt und attackiert die Wirtin.











Am Freitagabend gegen 20.50 Uhr eskalierte in einem Restaurant in der Jägerhalde in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) ein Streit zwischen einem Gast und der Betreiberin des Lokals. Der 48-jährige Mann war laut Polizeiangaben augenscheinlich stark alkoholisiert und weigerte sich, die Gaststätte zu verlassen.