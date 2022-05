1 Die Polizei sucht zu dem Vorfall in der S-Bahn Zeugen (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth/Achim Zweygarth

Drei unbekannte Männer haben in der Nacht auf Sonntag in einer S-Bahn in Stuttgart zwei Frauen und einen Mann attackiert. Dabei flog auch ein Fahrrad.















Drei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.20 Uhr mehrere Personen in einer S-Bahn in Stuttgart attackiert – dabei soll auch ein Fahrrad geflogen sein. Nach Angaben der Polizei sollen die drei Unbekannten in der S3 zwischen Hauptbahnhof und Bad Cannstatt zunächst in Streit mit zwei 28-jährigen Frauen und einem 32 Jahre alten Mann geraten sein.

Polizei sucht Zeugen

In der Folge soll einer der Männer das Fahrrad in Richtung einer der jungen Frauen geschleudert haben. Das Rad konnte jedoch vom 32-jährigen Begleiter abgefangen werden, der sich dabei am Hinterkopf verletzte.

Anschließend schlugen die Unbekannten auf eine der Frauen ein, die sich Verletzungen im Gesicht zuzog. Am Bahnhof Bad Cannstatt flüchteten die Männer aus der Bahn. Die zwei Frauen und der Mann wurden vom Rettungsdienst versorgt – eine der Frauen musste ins Krankenhaus. Die Polizei sucht zu dem Vorfall Zeugen (0711/870350).