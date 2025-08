16-Jähriger am Hauptbahnhof angegriffen – Tatverdächtiger festgenommen

Körperverletzung in Stuttgart

1 Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist ein Jugendlicher angegriffen und verletzt worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist ein Jugendlicher Opfer eines Angriffs geworden. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später festgenommen.











In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein 16-Jähriger am Stuttgarter Hauptbahnhof bei einem Angriff leicht verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter eigenen Angaben zufolge wenig später in der Nähe des Tatortes festnehmen.