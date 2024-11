Körperverletzung in Murrhardt: Frau mit Kopf gegen die Wand geschlagen

1 Die Polizei ermittelt nach einem heftigen Streit in Murrhardt. Foto: Phillip Weingand

Zwei 21-Jährige wollen sich wegen eines Zwists aussprechen. Doch das geht schief – es kommt zur körperlichen Auseinandersetzung. Jetzt ermittelt die Polizei.











In Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) haben sich am Dienstagabend zwei Frauen einen heftigen Streit geliefert. Wie die Polizei mitteilt, wollten sich die beiden 21-Jährigen in einem Haus in der Hauptstraße offenbar wegen eines Zwists aussprechen. Daraus wurde ein Streit, der sich gegen 21 Uhr ins Freie verlagerte. Es kam zu Handgreiflichkeiten, eine der Frauen zog ihre Kontrahentin an den Haaren und schlug sie mit dem Kopf gegen eine Wand. Die Gegnerin wurde leicht verletzt, die Polizei ermittelt.