1 Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Senior wird in Kernen-Rommelshausen am Montagabend auf offener Straße attackiert. Der Täter beleidigt und schlägt den 85-Jährigen mehrfach. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein 85-jähriger Mann ist am Montagabend in Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) von einem Unbekannten angegriffen worden, teilt die Polizei mit. Gegen 18.40 Uhr war der Senior in der Waiblinger Straße unterwegs, als ihn ein Mann angerempelt und beleidigt habe. Kurz darauf habe der Täter mehrfach mit der Faust auf ihn eingeprügelt.