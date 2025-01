Körperverletzung in Fellbach: Radfahrer schlägt Spaziergänger

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall am Mittwochmorgen in Schmiden. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Weil ein unbekannter Radfahrer am Mittwochmorgen knapp an einem 64-Jährigen in Fellbach-Schmiden vorbeifährt, stellt der Spaziergänger ihn zur Rede. Es kommt zum verbalen Streit, dann wird es handfest. Nun sucht die Polizei Zeugen.











Ein 64-jähriger Spaziergänger war laut Polizei am Mittwoch gegen 7.15 Uhr mit seinem Hund auf dem Feldweg in der Verlängerung der Wirtembergstraße in Fellbach-Schmiden unterwegs, als ein Unbekannter mit seinem Rad in sehr knappen Abstand an ihm vorbeifuhr. Als er sich darüber beschwerte, kam es mit dem Radfahrer zunächst zu einem Streitgespräch. Dabei schlug der Radfahrer den Spaziergänger dann unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 30 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, er trug dunkle Kleidung und eine Mütze. Zeugentelefon: 07 11 / 95 19 130.