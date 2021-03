1 Ein Unbekannter hat zwei Frauen in einer Tanzschule in Asperg verletzt (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Lichtgut/Max Kovalenko

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend zwei Frauen mit Reizgas verletzt. Was ihn dazu trieb, mit Pfefferspray durch ein gekipptes Fenster zu sprühen, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Asperg - Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Asperg (Kreis Ludwigsburg) gegen einen noch unbekannten Täter, der am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr Reizgas durch ein gekipptes Fenster in eine Tanzschule gesprüht hat. Dabei wurden zwei Frauen verletzt, die Umstände der Tat sind noch nicht geklärt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte vor dem Einsatz des Pfeffersprays heftig gegen ein anderes Fenster der Schule geklopft. In dem Raum leitete eine 44-Jährige gerade einen Online-Kurs. Als sie in Richtung Fenster ging, setzte der Täter die ätzende Wolke frei. Die 44-Jährige und eine 56-jährige Frau, die sich ebenfalls in dem Raum aufhielt, erlitten dadurch Reizungen der Atemwege. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall in der Tanzschule in der Stuttgarter Straße geben können.