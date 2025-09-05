Körperverletzung: Großes Polizeiaufgebot sorgt für für Verunsicherung in Steinheim

Am Donnerstagabend sind Polizisten durch den Ortskern von Steinheim (Kreis Ludwigsburg) gerannt – in Facebook wurden bereits Sorgen geäußert. Jetzt ist klar, was los war.
Am Donnerstagabend kam es im Steinheimer Ortskern zu einem großen Polizeieinsatz, der zunächst für Verunsicherung sorgte. „Kann man noch aus dem Haus oder muss man sich einsperren?“, fragte eine Facebook-Nutzerin in der Gruppe „Du weißt, wenn du aus Steinheim bist“. Sie und andere Augenzeugen berichteten von zahlreichen Polizeiautos, Mannschaftsbussen und Polizisten, die teilweise durch Hinterhöfe und Gärten rannten.