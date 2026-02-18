2026 steht bei "Let's Dance" erneut ein Frauen-Duo auf dem Parkett - erst zum zweiten Mal überhaupt. Wer an der Seite von Vanessa "Nessi" Borck tanzen wird, ist noch offen. Steht Ekaterina Leonova als Partnerin bereit?
Die Promis und Profitänzer der neuen "Let's Dance"-Staffel stehen bereits fest. Welche Tanzpaare es gibt, verrät RTL aber erst in der Kennenlernshow. Fest steht: Vanessa "Nessi" Borck (29), bekannt aus "Princess Charming", tritt mit einer Frau an. Tanzt sie mit Ekaterina "Ekat" Leonova (38)? "Ich könnte mir das sehr gut vorstellen", verrät Leonova im "Bunte"-Interview.