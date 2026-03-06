Können es kaum erwarten: Schauspieler Josh Duhamel wird Vater einer Tochter

Nachwuchs für Josh Duhamel und Audra Mari: Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind - und diesmal ist es ein Mädchen. Die Schwangerschaft verkündete die 32-Jährige mit einem emotionalen Instagram-Post.

Für Josh Duhamel (53) und seine Frau Audra Mari (32) steht eine große Veränderung bevor: Die beiden erwarten ein Mädchen und freuen sich damit auf ihr zweites gemeinsames Kind. Am Donnerstagabend wandte sich die ehemalige Miss World America über ihren Instagram-Kanal an die Öffentlichkeit und machte die Schwangerschaft mit einer Bilderreihe offiziell.

Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen Mari ihren Babybauch zeigt, komplettierten die schlichte, aber herzerwärmende Botschaft: "Wir fügen unserer Geschichte ein kleines Mädchen hinzu. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen." Auf einem der Bilder sitzt die werdende Zweifach-Mutter entspannt auf einem Bett, ihr weißes Hemd halb geöffnet, den Blick lächelnd in die Kamera gerichtet. Auf einem weiteren blickt sie strahlend nach unten auf ihren Bauch.

Eine Familie, die wächst

Für den "Transformers"-Star ist es bereits das dritte Kind: Aus seiner früheren Ehe (2009-2019) mit Sängerin Fergie (50) stammt Sohn Axl Jack Duhamel (12). Mit Mari ist der Schauspieler seit 2022 verheiratet. Ihr erstes gemeinsames Kind, Sohn Shepherd Lawrence Duhamel, erblickte am 11. Januar 2024 das Licht der Welt. Die Geburt gaben die beiden damals mit einem gemeinsamen Instagram-Post bekannt. Sie veröffentlichten ein Schwarzweiß-Foto der Füßchen des Neugeborenen, dazu Name und Geburtsdatum sowie ein weißes Herzchen.

Nun also Kind Nummer zwei - und erstmals ein Mädchen in der Duhamel-Familie. Dass der Wunsch nach einer Tochter bei dem Schauspieler schon länger heranreifte, hatte er im August 2025 im Gespräch mit dem Magazin "People" durchblicken lassen. Damals sprach er über seine beiden Söhne, betonte die Freude am Vatersein - und äußerte leise Hoffnung. Über seine Frau sagte er: "Sie ist ein großartiges Vorbild, und hoffentlich bekommen wir noch ein weiteres Kind. Hoffentlich ein Mädchen, vielleicht auch noch einen Jungen. Wir werden sehen."