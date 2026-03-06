Können es kaum erwarten: Schauspieler Josh Duhamel wird Vater einer Tochter

Nachwuchs für Josh Duhamel und Audra Mari: Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind - und diesmal ist es ein Mädchen. Die Schwangerschaft verkündete die 32-Jährige mit einem emotionalen Instagram-Post.
Für Josh Duhamel (53) und seine Frau Audra Mari (32) steht eine große Veränderung bevor: Die beiden erwarten ein Mädchen und freuen sich damit auf ihr zweites gemeinsames Kind. Am Donnerstagabend wandte sich die ehemalige Miss World America über ihren Instagram-Kanal an die Öffentlichkeit und machte die Schwangerschaft mit einer Bilderreihe offiziell.