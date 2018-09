Königstraße Stuttgart Stuttgarter Polizist spielt am Schlossplatz Klavier

Von red/len 03. September 2018 - 16:19 Uhr

Die Polizei Stuttgart hat das Video auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht. Foto: Screenshot Instagram/polizei_bw

Ungewöhnlicher Anblick am Stuttgarter Schlossplatz: Ein Polizist sitzt am Klavier und spielt – und das auch noch richtig gut. Den Zuhörern gefällt es, die Polizei teilt das Video stolz.

Stuttgart - Dass Polizisten auch nur ganz normale Menschen sind, demonstriert die Stuttgarter Polizei mit einem auf Instagram veröffentlichen Video. „Sanfte Töne“ schreibt sie zum Video, das einen Polizisten aus Stuttgart zeigt, der am Schlossplatz Klavier spielt. Straßenkünstler Davide Martello hatte dem Polizisten den Hocker am Flügel überlassen.

Diese Entscheidung sollte er nicht bereuen: Der Mann in Uniform begeisterte offenbar nicht nur die Zuhörer vor Ort, sondern auch die Instagram-Gemeinde. „Wow“, „spitze“, „schön gespielt“ – solche positiven Kommentare sind auf Instagram unter dem Video zu lesen.

Davide Martello hatte das Video am Mittwoch zunächst auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht und kommentiert: We all should use music against hate and violence (Wir alle sollten Musik gegen Hass und Gewalt nutzen). Auch die Hamburger Polizei veröffentlichte das Video auf Facebook.