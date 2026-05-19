Durchbruch für die Königstraße 47: Der städtische Gestaltungsbeirat lobt die überarbeiteten Entwürfe für das C&A-Gebäude. Der Umbau soll nächstes Jahr beginnen.
Die Erleichterung ist Till Dunemann und Tim Beckmann ins Gesicht geschrieben. Gerade kommen die beiden Redevco-Vertreter aus der Sitzung des städtischen Gestaltungsbeirats. Gemeinsam mit der Newco Development und dem Architekturbüro Michelgroup haben sie dem Gremium ihre überarbeiteten Pläne zur Nachnutzung des C&A-Gebäudes an der Königstraße 47 vorgestellt. Und die neuen Visualisierungen kamen an.