Königstraße in Stuttgart

1 Der Kran vor dem Kunstmuseum. Foto: Sebastian Xanke

Stuttgart ist die Stadt, in der Kräne wachsen. Ein Exemplar steht an ganz prominenter Stelle, mitten auf der Königstraße. Was hat er da zu suchen?











Link kopiert



Kräne sind ja nichts Ungewöhnliches in Stuttgart. Man kann sie als Zeichen von Wohlstand deuten, ohne Geld gäbe es ja nichts zu bauen. So denn gebaut wird. Ein Exemplar steht nun auf der Königstraße. Was hat es damit auf sich?