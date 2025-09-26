Königstraße in Stuttgart: Verhältnis zerrüttet – Jetzt entscheidet Gericht über Zukunft des Mela-Cafés

Das Verhältnis zwischen Katholischer Kirche und dem Pächter des Mela-Cafés an der Königstraße ist zerrüttet. Trotz Kündigung zieht der Wirt nicht aus. Der Streit geht vor Gericht.
Vom Vorzeigeprojekt zum Konfliktfall: Als sich die Katholische Kirche im Jahr 2022 für einen muslimischen Gastronomen als Café- Betreiber entschied, sorgte sie damit für positive Schlagzeilen. Lob gab es für Offenheit und Toleranz an diesem zentralen Ort in der City. Entscheidend sei allein das gastronomische Konzept und das Können des Bewerbers für das Haus der Katholischen Kirche an der Königstraße gewesen, erklärte das Dekanat damals. Die Religion habe dabei keine Rolle gespielt. Doch bald darauf häuften sich Konflikte neben der Domkirche St. Eberhard.