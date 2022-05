Königstraße in Stuttgart

1 In einer Apotheke an der Königstraße kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss/IMAGO/Rolf Poss

In einer Apotheke in Stuttgart-Mitte fordert ein Unbekannter einen Mitarbeiter zur Herausgabe von Cannabis auf. Als der 28-Jährige dies verweigert, geht der Mann auf ihn los.















Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend einen Apotheker geschlagen, nachdem dieser ihm kein Cannabis aushändigen wollte. Laut Angaben der Polizei verlangte der Mann gegen 18.30 Uhr in einer Apotheke an der Königstraße mehrfach Cannabis. Der 28-jährige Apotheker lehnte dies aufgrund des nicht vorhandenen Rezepts ab.

Daraufhin versuchte der Unbekannte, gewaltsam zum Tresor hinter der Theke zu kommen. Der Mann brachte den 28-Jährigen zu Fall und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Er verlangte dabei weiter Cannabis. Der Apotheker konnte den Unbekannten aus der Apotheke drängen, woraufhin dieser flüchtete.

So wird der Tatverdächtige beschrieben

Der Tatverdächtige soll rund 1,90 Meter groß, stämmig und mindestens 100 Kilogramm schwer sein. Getragen habe er ein schwarzes T-Shirt mit unbekannter Aufschrift. Zudem wird er mit schwarzen, kurze Haaren, einem dünnen Bart und einer schwarzen Brille beschrieben. Am Arm soll er eine Tätowierung haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.