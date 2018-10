Königstraße in Stuttgart Mutmaßliche Trickdiebe bestehlen Frau

Von red 10. Oktober 2018 - 14:51 Uhr

Einer Frau in Stuttgart wurde mithilfe eines Tricks die Geldbörse entwendet (Symbolfoto). Foto: dpa

An der Kasse eines Drogeriemarkts wird eine Dame offenbar Opfer eines Trickdiebstahls. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Stuttgart - Eine Frau ist am Montag in einem Drogeriemarkt in der Königstraße (Stuttgart-Mitte) Opfer eines Diebstahls geworden. Zwei unbekannte Männer erbeuteten offenbar mithilfe eines Tricks die Geldbörse der Dame, wie die Polizei mitteilte. Einer der Männer verwickelte sie an der Kasse in ein Gespräch. Sein Komplize stahl währenddessen die Geldbörse aus der Handtasche der Frau. Die beiden Unbekannten konnten das Geschäft unbehelligt verlassen.

Die Frau bemerkte zwar noch an der Kasse, dass ihr Geldbeutel fehlte – jedoch nahm sie den Diebstahl offensichtlich nicht wahr. Erst ein Ladendetektiv konnte später das Verbrechen ausmachen, als er das Videomaterial der Überwachungskamera sichtete.

Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere die bestohlene Frau, sich zu melden

Einer der Täter ist etwa 1,75 Meter groß, trug einen weißen Pullover, darüber eine blaue Weste, eine blaue Jeans mit Löchern und braune Schuhe. Er hat deutliche Geheimratsecken. Der andere Täter ist etwa 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Umhängetasche und hat schwarze zu einem Sidecut geschnittene Haare. Beide sind etwa 30 bis 35 Jahre alt.

Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere die bestohlene Frau, sich unter der Telefonnummer 0711/8 99 043 30 zu melden.