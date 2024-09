1 Handykamera: Ein Mann soll heimlich auf einer Damentoilette gefilmt haben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Jaap Arriens

Mit einem Handy filmt ein Mann in einem Schnellimbiss auf der Königstraße in Stuttgart heimlich Frauen auf einer Damentoilette. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Die Polizei hat am Samstag in Stuttgart einen Mann festgenommen, der heimlich in einer Damentoilette gefilmt haben soll. Der Vorfall hat sich dem Bericht zufolge in einem Schnellrestaurant auf der Königstraße ereignet.