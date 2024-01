1 Die Täter entfernten die Sicherheitsetikette von mehreren Kleidungsstücken und steckten sich diese unter ihre Jacken (Symbolbild). Foto: imago images / Panthermedia/AndreyPopov

Eine Frau wird bei einem Ladendiebstahl in Stuttgart schwer verletzt. Die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen.











Mutmaßliche Ladendiebe haben am Dienstag in Stuttgart-Mitte eine Frau schwer verletzt und sind anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, entfernten die noch unbekannten Täter gegen 14.30 Uhr in einem Geschäft in der Königstraße die Sicherheitsetikette von mehreren Kleidungsstücken und steckten sich diese unter ihre Jacken.