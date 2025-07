Königstraße in Stuttgart

Die City-Initiative veranstaltet zum zweiten Mal in diesem Jahr die „Stuttgart Street Art“. Am Samstag, 19. Juli, treten zahlreiche Künstler rund um den Schlossplatz auf.











Ein Mitmachzirkus, Tanzeinlagen, Artisten, Zauberer und Clowns: All das gibt es am Samstag, 19. Juli, in der Stuttgarter Innenstadt zu sehen. Die City-Initiative (CIS) Stuttgart macht es möglich.