Königstraße in Stuttgart: Immobilie verkauft - bleibt Hugo Boss in Stuttgart?

Diskreter Verkauf in bester Innenstadtlage: Ein Family Office sichert sich 2000 Quadratmeter Handelsfläche. Die Kaufsumme bleibt geheim – Hugo Boss kommentiert den Eigentümerwechsel.
Eine Immobilie auf der Stuttgarter Königstraße hat ihren Besitzer gewechselt. Es handelt sich um das Gebäude mit der Nummer 19B. „Veräußert wurde das Objekt von einem privaten Verkäufer an ein Family Office“, heißt es bei der Firma E & G Immobilien, die das Geschäftshaus vermittelt haben. Weitere Details über die Vertragspartner oder die Kaufsumme sind nicht zu erfahren.