Königstraße in Stuttgart: Immobilie verkauft - bleibt Hugo Boss in Stuttgart?

Eine Immobilie auf der Stuttgarter Königstraße hat ihren Besitzer gewechselt. Es handelt sich um das Gebäude mit der Nummer 19B. „Veräußert wurde das Objekt von einem privaten Verkäufer an ein Family Office“, heißt es bei der Firma E & G Immobilien, die das Geschäftshaus vermittelt haben. Weitere Details über die Vertragspartner oder die Kaufsumme sind nicht zu erfahren.

Die Immobilie verfügt über eine Mietfläche von etwa 2000 Quadratmetern. Im Erdgeschoss ist beispielsweise die Hugo Boss AG vertreten. Hat der Verkauf der Immobilie Auswirkungen auf das Unternehmen und seine Stuttgarter Innenstadt-Filiale?

Hugo Boss hat Mietvertrag

„Wir haben für die Store-Location einen bestehenden Mietvertrag. Daher hat der Eigentümerwechsel für uns keinerlei Auswirkungen“, ist bei Hugo Boss auf Nachfrage zu erfahren.

Was gibt es noch zu dem Gebäude in Erfahrung zu bringen? An der Fassade prangt ein Schild: „Haus Autenrieth seit 1851“, ist darauf zu lesen. Christian Friedrich Autenrieth gründete 1826 sein Unternehmen. Zunächst war die renommierte Kunst-, Papier- und Buchhandlung im Calwer Haus untergebracht, ehe sie an die Königstraße 19B zog.

Früher Institution im Stuttgarter Kulturleben

Die Kunsthandlung war im 19. und frühen 20. Jahrhundert eine feste Institution im Stuttgarter Kulturleben. Neben dem Handel mit Kunstwerken trat das Unternehmen auch als Verleger von Grafiken, Drucken und Büchern auf. Zu den bekanntesten verlegerischen Werken gehört die Dokumentation des riesigen Festzugs zum 25-Jahr-Jubiläum der Regierung von König Wilhelm I. von Württemberg am 28. September 1841. Die gefertigten Lithografien und Stiche sind heute wichtige historische Zeugnisse im Landesarchiv Baden-Württemberg.