Damit das Einzugsdatum auch gehalten werden kann und keine Mehrkosten entstehen, hatte die Dibag den Wunsch geäußert, dass eine 30 Jahre alte Rosskastanie vor Baubeginn gefällt werden darf. Die Stadtverwaltung kam dem Wunsch nun nach. Der rund 18 Meter hohe Baum, mit einem Stammumfang von circa 150 Zentimetern ist weg. Laut Garten-, Friedhofs- und Forstamt war er in einem guten Gesundheitszustand. Dennoch: „Der Vorhabenträger konnte glaubhaft darstellen, dass an dieser Stelle aufgrund des Baums kein ordnungsgemäßer Verbau der Baugrube möglich wäre. Zudem wären für die Bauausführung starke Kronenrückschnitte erforderlich gewesen, die den Baum in seinem Bestand gefährden würden“, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung bei der Stadt. „Gerade bei Kastanien können bereits Rückschnitte mit geringem Durchmesser häufig zu ausgedehnten Fäulen führen. Die Folge wären dauerhaft wiederkehrende Schnittmaßnahmen, die den Baum weiter gefährdet hätten. Daher wurde entschieden, den Baum zu entfernen und ihn nach Abschluss der Bautätigkeiten zu ersetzen.“