Königstraße im Aufwind: Rätsel um leere Benetton-Filiale auf der Königstraße gelöst

Leerstand, Krise? Von wegen! Stuttgarts Königstraße trotzt den Gerüchten. Experten sehen die Einkaufsmeile auf dem Vormarsch.
Abgeklebte Scheiben, die Räume dahinter sind leer und dunkel. Seit Monaten sind die Türen an der Königstraße 10 C verschlossen. Die ehemalige Filiale der italienischen Modemarke Benetton war hier beheimatet. Seit dem Auszug Ende 2024 herrscht dort Tristesse. Doch warum passiert an dieser Stelle so lange nichts? Ist die Königstraße nicht attraktiv genug? Sind die Mieten zu hoch? Schreckt das Erscheinungsbild des unteren Teils der Einkaufsmeile Interessenten ab?