Königspaar im Vatikan: Papst Leo XIV. empfängt Abdullah II. und Rania von Jordanien

Königlicher Besuch im Apostolischen Palast: Rania und Abdullah II. von Jordanien haben sich am Dienstag mit Leo XIV. getroffen. Der Papst begrüßte das jordanische Königspaar zu einer Privataudienz.
Royaler Besuch im Vatikan: Papst Leo XIV. (70) hat am Dienstag das jordanische Königspaar, Abdullah II. (63) und Königin Rania (55), zu einer Privataudienz im Apostolischen Palast empfangen. Das teilte der Vatikan mit. Das Paar sei zunächst im Hof San Damaso empfangen worden und habe in Begleitung der Päpstlichen Schweizergarde die zweite Loggia und die Sala Clementina durchquert, um Papst Leo danach in der Bibliothek zu treffen. Nach dem Treffen tauschten der Pontifex und das Königspaar demnach Geschenke aus.