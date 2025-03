Königspaar auf Nordirland-Trip: Limavady: König Charles wird von gekröntem Hund begrüßt

1 König Charles mit Hündin Lily in Limavady. Foto: ddp/EMPICS/Henry Nicholls

König Charles und Königin Camilla besuchen derzeit Nordirland. In der Stadt Limavady wurden sie am zweiten Tag ihres Trips nicht nur von menschlichen Royal-Fans begrüßt.











König Charles (76) und Königin Camilla (77) haben am zweiten Tag ihres Besuchs in Nordirland in der Stadt Limavady Halt gemacht. Dort wurden sie von zahlreichen Royal-Fans begrüßt, die dem Königspaar zujubelten. Unter den Zuschauern war auch die sechsjährige Cockerspaniel-Hündin Lily, wie der "Belfast Telegraph" berichtet. Deren Besitzerin Nadine Connor hat ihrem Vierbeiner zu dem besonderen Anlass eine gestrickte Krone aufgesetzt. Wie Bilder des royalen Besuchs zeigen, schien König Charles von dem gekrönten Haustier sehr angetan zu sein.